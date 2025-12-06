Пара познакомилась в приложении.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк поделилась с подписчиками, что получила в подарок от своего жениха, военнослужащего Дмитрия Бабчука, в День Святого Николая, 6 декабря.

Соответствующие фото и видео артистка опубликовала в своем Instagram в stories. Леся радостно продемонстрировала, чем же ее порадовал этим утром любимый.

"Муж подарил на Николая. И халат этот тоже", - отметила ведущая в подписи к снимку.

Видео дня

На видео же Никитюк рассказала, что и сама не осталась в стороне от обмена подарками, преподнеся жениху электростанок для бритья.

Напомним, однажды Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась со своим женихом-военным Дмитрием Бабчуком.

"Давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", - поделилась она.

А на днях ведущая рассказала, что Бабчук хотел присутствовать на родах их сына, но она его не пустила.

