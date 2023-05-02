Компания-владелец Tinder уйдет из России до 30 июня.

Компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, объявила о запланированном уходе из России до 30 июня.

В опубликованном годовом отчете компании говорится, что данное решение принято, исходя из необходимости защиты прав человека.

"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к их услугам в России и завершат свой уход с российского рынка до 30 июня 2023 года", - говорится в отчете.

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Как отмечает агентство Reuters, компания Match, чьи бренды включают приложения для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину делала мало публичных заявлений о своей деятельности в России. При этом в марте 2022 года в компании отмечали негативное влияние на свой европейский бизнес.

Уход международных компаний из России - что известно

По данным KSE Institute, за последний месяц рынок РФ покинули 20 международных компаний. Серди них автомобильный люкс-бренд Mercedes-Benz, сеть фаст-фудов KFC, американская корпорация разработки видеоигр Electronic Arts.

В то же время на рынке РФ остается еще много компаний - всего 7% иностранных фирм окончательно ушли из страны.

В этом году Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список международных спонсоров войны такие крупные международные компании как французские Yves Rocher и Auchan Holding, австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International, а также китайскую корпорацию Xiaomi.

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