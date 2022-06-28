Компания объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.

Французская компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.

Об этом говорится в заявлении компании.

"После прекращения производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности. Поэтому группа вынуждена запланировать передачу всех своих операций в России до конца 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над своими административными, сбытовыми и промышленными операциями нынешнему местному руководству. При этом Michelin готовит для своих сотрудников наиболее благоприятные условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая организация будет работать через независимую структуру от Michelin.

В Michelin Russia работает около тысячи человек, в том числе 750 на заводе в Давыдово, расположенном примерно в ста километрах от Москвы.

"Объект имеет ежегодную производственную мощность от 1,5 до 2 миллионов шин, в основном для легковых автомобилей. Продажи Michelin в стране составляют 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства автомобильных шин", - говорится в сообщении.

Французская компания Michelin - всемирно известный производитель шин. Компания известна также как издатель одного из самых авторитетных ресторанных рейтингов Европы.

Как сообщал УНИАН, финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в России.