Россияне придумали новую историю о "биологическом оружии".

В России опозорились, выдав новый фейк об Украине. Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая заявила о якобы применении "купюр, зараженных азиатским туберкулезом" в Луганской области.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление", российский депутат говорит, что этим "биологическим оружием" была атакована одна из школ оккупированного Луганска. При этом, логики в ее заявлении нет.

"Яровая из Госдумы заявила, что "украинские нацисты" раскидали зараженные азиатским (!) туберкулезом купюры в школе в Луганске. Еще раз – в Луганске, который уже 9 лет находится под российской оккупацией. Азиатский туберкулез, которого не существует в природе", – подчеркнули в группе.

Видео дня

Фейки России об Украине

Российские власти и пропагандисты упорно продолжают придумывать фейки об Украине. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказывал на заседании Совбеза ООН про дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

Кроме того, РФ пытается препятствовать предоставлению Украине западной помощи. Был запущен фейк о якобы перепродаже гуманитарной помощи и амуниции для военных.

Вас также могут заинтересовать новости: