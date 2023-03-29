ИПСО распространяют от имени пустых страниц в социальных сетях.

Россияне запустили фейк о перепродаже западной помощи украинцами. В Центре стратегических коммуникаций предупреждают, что это очередная ИПСО россиян.

Россияне поставили на рекламу текст якобы иностранных изданий, в котором говорится о распродаже гуманитарной помощи в Украине. В посте пропагандисты утверждают, что украинские спекулянты накручивают цены и выставляют на продажу помощь, которую направляет Запад. В частности, амуницию для ВСУ. Мол, из-за этого в Польше набирает обороты громкий скандал.

"На самом деле текст – фейковый. Россияне далеко не впервые врут о перепродаже гуманитарки и оружия украинцами. Так они пытаются дискредитировать украинцев и ослабить помощь от партнеров", - говорится в сообщении.

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По данным Центра, рекламу запустили с традиционно пустых страниц в Facebook под названиями Dyau Juad 28 марта.

Другие ИПСО РФ

Только вчера УНИАН рассказывал, как россияне опозорились, сняв бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают огонь.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло подлинность пропагандистского ролика о "украинских нацистов", которые стреляют по автомобилю с женщиной и ребенком.

"Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими этическими нормами и темами", - отметили в ГУР.

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