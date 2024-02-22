В январе 2022 года была годовая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова, на которую пригласили Шария.

Российская пропаганда использовала Анатолия Шария, который подозревается в Украине в государственной измене, в своих целях. Об этом сказал экс-редактор российского пропагандистского проекта "Sputnik Литва" Марат Касем о своей работе в России в интервью проекту "Хроники с Татьяной Поповой".

Он напомнил, что в январе 2022 года была годовая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова. По его словам, на той пресс- конференции выступал якобы украинский журналист – так его обьявили, Анатолий Шарий.

"Это еще один момент того как взаимодействует МИД России с пропагандистами вроде Шария. Завязывается дисскусия – он якобы критикует российскую власть, делает это мягко, подставляется под ее удары и его начинают ассоциировать с украинским государством. Не с тем, что он живет в Испании, а с Украиной", - рассказал Касем.

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По его словам, потом появляются заголовки в стиле: представитель МИД России Мария Захарова жестко поставила на место украинского журналиста. Касем подчеркнул, что российский пропагандистам такие заголовки присылают для использования.

"Тоесть пишут не то, что она ответила Шарию с литовским гражданством, который живет в Испании. Это еще вариант пропагандистской работы", - добавил Касем.

Он также уверен, что тогда, за месяц до 24 февраля 2022 года Лавров и Захарова не были поинформированы, что будет полномасштабная война с Украиной.

"Она искренне верит в то, что говорит, в отличии от Киселева и Соловьева. Она реально убежденная сторонница русского мира", - сообщил Касем.

Дело Шария - детали

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене, что действовал в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере, вероятно, по заказу иностранных структур.

В 2022 году Украина инициировала процедуру экстрадиции Шария из Испании, куда он уехал еще в 2019 году. Правоохранительные органы Испании задерживали Шария, однако суд оставил его на свободе – под подпиской о невыезде. В октябре 2022 года стало известно, что в Испании закрыли дело об экстрадиции Шария, потому что он больше не находится в этой стране.

Дом подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария в Рода-де-Бера (Таррагона, Испания) забросали коктейлями Молотова. Сам Шарий в сообщениях в Telegram связал нападение на дом со своим недавним "расследованием" о распространении наркотиков в Украине и Европе и угрозами, которые якобы получал после публикации.

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