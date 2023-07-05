Отмечается, что главаря "вагнеровцев" официально пригласили в управление службы.

Главарю частной военной кампании "Вагнера" Евгению Пригожину вернули наградной пистолет, изъятый во время обысков после так называемого "марша справедливости". Оружие военному преступнику подарил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Издание "Фонтанка" пишет, что Пригожину вернули весь арсенал, найденный в его доме, в том числе и наградной Glock.

"4 июля в начале 17:00 к зданию Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте подъехали BMW 7-ой серии и сопровождающий его Land Cruiser с охраной. Кортеж припарковался возле дома 25 по Шпалерной улице. Задняя дверь BMW открылась, оттуда вышел Евгений Пригожин и, пройдя буквально несколько метров, сам открыл казенную массивную дверь, справа от которой исторически висит вывеска "Приемная", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ранее главаря ЧВК пригласили для возвращения ему оружия, изъятого в ходе обысков 24 июня в загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль" в Приморский районе Санкт-Петербурга. Пригожину вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов, в том числе именной Glock, который вручил лично Шойгу.

Обыски у Пригожина - что известно

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил армию РФ в обстреле наемников. Он потребовал "убрать главу минобороны РФ Cергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. При этом он объявил о так называемом "марше справедливости" до Москвы.

24 июня президент РФ Владимир Путин назвал решение Пригожина "предательством" и "ударом в спину", а также пригрозил расправой. В этот же день в Санкт-Петербурге возле офиса главаря ЧВК обнаружили микроавтобус, набитый коробками с деньгами. Тогда Пригожин подтвердил, что деньги принадлежат "вагнеровцам".

Позже издание "Фонтанка", что во время обыска в офисе главаря Пригожина нашли не только пачки долларов, но и оружие, пять килограммов золота в слитках и пять брикетов неизвестного белого порошка.

Вас также могут заинтересовать новости: