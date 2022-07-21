Возле него лежал самозарядный пистолет ТТ.

В Москве найден мертвым 76-летний генерал-майор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Евгений Лобачев.

Об этом сообщают российские СМИ.

20 июля жена Лобачева заявила в полицию об исчезновении мужа. По ее словам, он ушел на прогулку и пропал без вести.

Вечером тело мужчины обнаружили на лестничной клетке дома на Качалинской улице. Возле него нашли самозарядный пистолет Токарева.

Отмечается, что генерал-майор в отставке испытывал финансовые трудности. Также у него были проблемы со здоровьем.

Как сообщал УНИАН, ранее в России нашли мертвым генерального директора компании "Астра-Шиппинг", которая является подрядчиком российского монополиста "Газпром", Юрия Воронова.

Кроме того, сообщалось о смерти бывшего генерального директора российской госкомпании "Росвооружение" Алексея Огарева. Тело без видимых признаков насильственной смерти нашли в его доме.

В Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеню, а также тела его жены и дочери.

Напомним, что ранее отставного генерал-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей квартире. Возле его тела лежал наградной пистолет ТТ и предсмертная записка.

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