Российские СМИ пишут, что экс-разведчик покончил с жизнью.

Отставного генерал-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей квартире в Москве.

Об этом пишет пропагандистский ресурс РЕН-ТВ.

Тело 90-летнего Соцкова в ванной нашла его жена. Возле трупа лежал наградной пистолет ТТ и предсмертная записка.

РосСМИ пишут, что, по предварительной информации, Соцков застрелился. О причинах самоубийства не сообщают.

Соцков проработал в разведке более 40 лет за рубежом и в центральном аппарате ведомства.

Как писал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ. Задерживают многих из тех, у кого украинские корни.

Вас также могут заинтересовать новости: