Отставного генерал-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей квартире в Москве.
Об этом пишет пропагандистский ресурс РЕН-ТВ.
Тело 90-летнего Соцкова в ванной нашла его жена. Возле трупа лежал наградной пистолет ТТ и предсмертная записка.
РосСМИ пишут, что, по предварительной информации, Соцков застрелился. О причинах самоубийства не сообщают.
Соцков проработал в разведке более 40 лет за рубежом и в центральном аппарате ведомства.
Как писал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ. Задерживают многих из тех, у кого украинские корни.
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