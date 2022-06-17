Тело Огарева нашли в коттеджном поселке "Балатон" в Подмосковье.

Бывшего генерального директора российской госкомпании "Росвооружение" Алексея Огарева нашли мертвым в его доме.

Об этом пишет пропагандистский ресурс РБК со ссылкой на источник в МВД по Московской области и источник, близкий к "Рособоронэкспорту".

Тело Огарева нашли в коттеджном поселке "Балатон" в Подмосковье по Рублево-Успенскому шоссе без видимых признаков насильственной смерти.

Источник, близкий к "Рособоронэкспорту", подтвердил гибель Огарева в его доме. "Со слов жены, умер сам", — сказал он.

При этом собеседник РБК уточнил, что в "Рособоронэкспорте" Огарев не работал: "В "Рособоронэкспорте" он ни дня не трудился. При слиянии "Промэкспорта" и "Росвооружения" уволился и с "Рособоронэкспортом" отношений не поддерживал".

"Росвооружение" (сейчас Рособоронэкспорт) - единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Как писал УНИАН, отставного генерал-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей квартире в Москве.

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