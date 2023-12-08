Один из экс-министров РФ заявил, что без этих регионов Украину не возьмут в НАТО.

В России снова размечтались об оккупации двух южных областей Украины. Аргументация военных преступников впечатляет.

Как сообщают росСМИ, во время общения с российскими пропагандистами экс-глава Министерства внутренних дел РФ Анатолий Куликов заявил, что без Одесской и Николаевской областей Украину якобы не возьмут в НАТО. Поэтому, россиянам "обязательно нужно" отрезать Украину от моря.

"Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО", - заявил Куликов.

Экс-глава МВД РФ заявил, что такой сценарий необходим для того, чтобы отрезать Украину от акватории Черного моря. После этого НАТО якобы не сможет использовать морские рубежи в своих целях.

Что предшествовало

Ранее скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Кроме того, он признался, что оккупанты боятся садиться за стол переговоров с Украиной.

"Мы не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной, Западом. Я уверен, что в ближайшее время будут отличные новости", - заявил он.

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