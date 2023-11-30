Опальный чеченский лидер подчеркнул, что Украина должна капитулировать.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Кроме того, он признался, что оккупанты боятся садиться за стол переговоров с Украиной.

"Мы не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной, Западом. Я уверен, что в ближайшее время будут отличные новости. И прежде всего мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще раз воевать", - заявил Кадыров заявил в видеообращении.

Кадыров отправляет боевиков в Украину

Как сообщили СМИ, еще 3 тысячи чеченских боевиков отправят на войну в Украину. Боевики войдут в состав новых подразделений Минобороны и Нацгвардии РФ.

Отмечается, что Кадыров, который часто называл себя "пехотинцем" Владимира Путина и который порой выступал с резкой критикой действий России в конфликте, отметил, что бойцы имеют лучшее оборудование и современное оружие. Кроме того, они "очень воинственны и очень мотивированы на достижение результата".

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