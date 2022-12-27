Женщина громко рассуждала, как солдат бросают воевать в "резиновых сапогах" и "галошах".

Российская пенсионерка была жестко выдворена из общественного транспорта самими же пассажирами после того, как публично раскритиковала обеспечение ВС РФ.

На видео женщина громко рассуждает в салоне троллейбуса, как солдат бросают воевать в "резиновых сапогах" и "галошах".

"Это империя, империя такая!" - отметила пенсионерка.

Во время остановки один из мужчин подошел к женщине, жестко взял ее под руки и буквально выбросил за дверь троллейбуса, особо не церемонясь, удариться ли она головой об асфальт.

Примечательно, что ни один пассажир не остановил мужчину.

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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