По его словам, потери были вполне низкими, если учитывать потенциал оккупантов.

Российский "военкор" Марат Хайрулин заявил, что уничтоженнын вертолеты и личный состав РФ в результате ударов по аэродрому в Бердянске - это мелочь, о которой даже упоминать не нужно.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, об этом пропагандист заявил во время одного из своих стримов. Отвечая на вопрос о потерях в результате этой атаки, Хайруллин принялся бессмысленно отрицать, что эти удары были разрушительными и имели значительное значение.

"Это ерунда, это настолько мизерные потери. Ну пусть 5 вертолетов сгорит, пусть 10 сгорит - это настолько мелочь... Бывают ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает", - заявил пропагандист.

"Вот что меня поражает в россиянах, это вот такое показное чихание на своих. Подумаешь, 10 вертолетов сгорело, подумаешь 50 человек убило - для них это мелочи. Никакой эмпатии, никакого даже притворного сочувствия. Сколько царь сказал в мясном штурме положить-столько жертв и оправдают", - прокомментировал Казанский.

Удары по Бердянску

В сентябре СМИ сообщали, что Украине передали ракеты ATACMS. После первого использование снарядов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оружие "зарекомендовало себя".

Кроме того, после первых "прилетов" ATACMS российские оккупанты пытались перебазировать авиацию с территории Крыма. Также после удара по Бердянску захватчики перебросили авиацию на другие аэродромы.

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