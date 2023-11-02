Юрий Игнат отметил, что оккупанты пытаются спрятать вооружение от ВСУ.

Российские оккупанты пытаются спрятать свою технику дальше от линии фронта после того, как Украина получила ракеты ATACMS. В Воздушных силах ожидают такую же реакцию на передачу Киеву истребителей F-16.

"Если появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать – это очевидно", – рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются спасти технику и вооружение, поэтому выводят ее из зоны потенциального поражения.

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"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, то противник будет на это реагировать", - отметил военный.

При этом он указал, что подобную реакцию стоит ожидать от россиян, когда Украина получит F-16.

Ракеты ATACMS для Украины - что известно

В сентябре СМИ сообщали, что Украине передали ракеты ATACMS. После первого использования снарядов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оружие "зарекомендовало себя".

Кроме того, после первых "прилетов" ATACMS российские оккупанты пытались перебазировать авиацию с территории Крыма. Также после удара по Бердянску захватчики перебросили авиацию на другие аэродромы.

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