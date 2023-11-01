Вероятно, россияне хотят теперь использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта.

Спутниковый снимок, датированный 31 октября, показал, что российские оккупанты сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8.

Это те вертолеты, которые оккупанты держали в аэропорту временно оккупированного Бердянска до удара ВСУ из ATACMS 17 октября, и которые были оттуда передислоцированы уже по состоянию на 29 октября, то есть менее чем через две недели после удара, сообщил в Твиттере военный аналитик Брэди Африк.

"На последних снимках российской авиабазы в Таганроге видно несколько вертолетов и крупных самолетов наряду с транспортными средствами и оборудованием. Эта база является одной из нескольких, которые используются российскими самолетами, которые летают над Украиной", - написал Африк.

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Как отмечает издание Defence-ua.com, этот снимок свидетельствует о появлении такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которая ранее использовалась как площадка для Су-25СМ3. При этом издание отметило, что пока не установлено, перевезли ли их туда наземным транспортом, по причине повреждений, или же эти вертолеты перелетели туда сами.

"Если же предполагать, что российские оккупанты в Таганрог переместили именно те машины, что сохранили боеспособность, и рассуждать географическими категориями, то получается, что россияне просто переместили ударные вертолеты для возможной поддержки войск на других направлениях", - поделилось мнением издание.

Аналитики отметили, что если мерить дистанцию до линии фронта от Таганрога до Волновахи, то это 130 км, а расстояние от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении составляет 120 км, и это при том, что заявленная дальность полета Ка-52 – до 480 км.

При этом издание предположило, что россияне хотят теперь использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS. Аналитики отметили, что это предположение базируется на том, что в Таганроге есть авиаремонтный завод.

Удар по аэродрому в Бердянске

17 октября во временно оккупированном Бердянске произошла "бавовна". Там раздались мощные взрывы в районе аэродрома. В тот же день "прилетело" и по аэродрому в Луганске.

Эти удары были нанесены ракетами ATACMS. Их впервые использовали в Украине - передача ракет была тайной. Примечательно, что эти удары также стали первым в истории случаем "прилета" ракеты ATACMS именно по аэродрому. В результате тех атак россияне потеряли несколько вертолетов. Около 15 бортов были повреждены.

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