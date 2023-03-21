Они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Великобритания направит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран для использования в танковой эскадрилье, подаренной британской армией.

Заместитель министра обороны Британии Анабель Голди сделала это признание в ответ на письменный парламентский вопрос коллеги лорда Хилтона, пишет издание Declassified.

"Такие снаряды очень эффективны для поражения современных танков и бронетехники", - заявила Голди.

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Подобные боеприпасы не признают химоружием и их применение никак не регулируется.

Представитель Белого дома отказался подтвердить, поставляют ли США такие снаряды Украине, когда журналист спросил его в январе.

Россия ранее предупреждала, что расценит использование обедненного урана в Украине как "грязную бомбу".

"Если Киеву будут поставлены такие снаряды для тяжелой военной техники НАТО, мы будем рассматривать это как применение грязных ядерных бомб против России со всеми вытекающими последствиями", - заявил представитель Кремля Константин Гаврилов.

Танки Challenger 2 от Британии - детали

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в отдельных случаях помощь Лондона Киеву оказывается большей, чем запрашивалось. Количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что танки Challenger 2 попадут на фронт в Украине в марте.

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