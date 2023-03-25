По словам российского диктатора, у оккупантов "сотни тысяч" ядерных снарядов, но армия РФ их "пока не применяет".

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает угрожать ядерной безопасности планеты.

Как сообщает "Коммерсант", в ответ на заявление замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди, о том, что Украина получит боеприпасы с обедненным ураном, президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что у российской армии "есть чем ответить" на такие поставки Украине.

По словам российского диктатора, у оккупантов "сотни тысяч" таких снарядов, но армия РФ их "пока не применяет".

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При этом Путин заявил, что снаряды с обедненным ураном относятся к оружию "наиболее опасного характера" и такое оружие опасно не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды и людей, проживающих на территории вооруженного конфликта.

Война в Украине и ядерные угрозы Путина

С начала войны в Украине Путин не раз говорил о готовности применить ядерное оружие.

В феврале 2023 года Путин заявил, что Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путина.

25 марта 2023 года стало известно о том, что Путин готовит Беларусь к ядерному оружию.

1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси. По словам Путина, Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

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