Пропагандист в очередной раз заговорил про атаки на страны Европы.

Один из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева недоволен работой армии РФ. Он возмущен тем, что Украина все еще получает поставки горюче-смазочных материалов.

"Ну, если сначала мы стали работать и в Украине ГСМ куда-то подевались, а сейчас даже разговоров на эту тему нет. Откуда они ГСМ получают?" - возмутился рупор Кремля.

Он снова призвал бомбить страны Европы, которые помогают Украине, в частности в этот раз пропагандист заговорил о портах Румынии и Болгарии.

"Если они наносят удары, пытаются наносить по нашей инфраструктуре, а мы до сих пор не сделали так, чтобы все то, что перевозит ГСМ в Украину, взорвалось. Ни в портах Румынии ничего не происходит, ни в Болгарии ничего не происходит", - подытожил Соловьев.

Ситуация с топливом в Украине - что известно

В первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину сложилась очень тяжелая ситуация с топливом и ГМС, ведь почти все запасы сразу же отдали на нужды украинских военных и добровольцев, которые стали на защиту страны.

В связи с этим на АЗС нехватало топлива для гражданских, из-за чего образовывались огромные очереди. Правда, эту проблему достаточно оперативно решили при помощи европейских партнеров. Кроме того, россияне целенаправленно уничтожали украинские нефтебазы.

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