Определенную роль в превращении российского президента в "фюрера" сыграла пандемия COVID-19.

Аналитик Королевского института международных отношений Кейр Джайлс сделал предположение относительно того, как и почему российский президент Владимир Путин стал новым "фюрером".

Об этом шла речь во время его интервью "Укринформу".

По мнению Джайлса, сегодня Путин вступает в конфронтацию со всем миром, поскольку его волнует то, что он считает ошибками СССР, и он стремится их исправить.

"Он начал говорить больше о восстановлении имперской России, называя политику Советского союза в отношении "национальных республик", на которых и сформировались современные независимые страны, - ошибкой. На сегодняшний день Путина волнует то, что эти страны являются реально независимыми и не контролируются Москвой. Он убежден в том, что это неестественно и что ему нужно исправить эту "историческую ошибку", - сказал эксперт.

Аналитик отметил, что определенную роль в превращении российского президента в "фюрера", его погружении в болезненные идеи относительно Украины и конспирологические теории сыграла пандемия коронавирус.

"Люди, которые наблюдали за Путиным с самого начала и анализировали его заявления, замечали процесс формирования и укоренения его взглядов о мире. И с каждым годом он все больше и больше отдалялся от понятий миропорядка, которые в западном мире воспринимаются как норма. Многие аналитики, которые наблюдают за Путиным, считают, что период пандемии COVID-19, когда он был полностью изолирован от внешнего мира, был ключевым не только в его погружении в конспирологические теории относительно нападения Запада, но и в формировании его фантастическои точки зрения на Украину. Это привело его к реальной вере в то, что украинцы - это растерянные россияне, которые ждут освобождения", - считает Джайлс.

Как сообщают британские СМИ, президент РФ Владимир Путин либо уже мертв, либо умрет в ближайшее время. Если кровавый диктатор действительно умер, то Кремль заменил его двойником и будет скрывать его смерть еще долго.

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