По данным источника, недавние выступления кровавого диктатора могли быть записаны заранее.

Президент РФ Владимир Путин, как сообщают британские СМИ, либо уже мертв, либо умрет в ближайшее время. Если кровавый диктатор действительно скончался, то Кремль заменил его двойником и будет скрывать его смерть еще долго.

Об этом со ссылкой на источники в британской разведке МИ-6 сообщает Daily Star.

"Российский лидер Владимир Путин, возможно, уже мертв, поскольку источники в МИ-6 утверждают, что его мог заменить двойник. Это следует за интенсивными предположениями о здоровье разжигателя войны", - указано в таблоиде.

По информации издания, в британской разведке говорят о серьезной болезни диктатора, который развязал кровавую войну в Украине и виновен в смерти мирных украинцев. Если Путин уже умер, его приспешники попросту пытаются скрыть это от всего мира, так они хотят подольше оставаться у власти.

Источник сообщил Daily Star, что недавние выступления Путина могли записать заранее. Помимо этого, на публичных мероприятиях, таких как парад в Москве на 9 мая, мог присутствовать не сам диктатор, а его двойники.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев... Есть также вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас", - передает слова источника из британской разведки издание.

Также сообщается, что Путин руководит высокопоставленными чиновниками, которые полностью к нему лояльны. Эти приспешники очень боятся, сообщает Daily Star, что в случае смерти диктатора в Кремле начнется переворот, а российские генералы захотят прекратить боевые действия в Украине.

"Смерть Путина сделает их беспомощными и уязвимыми, поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив, хотя на самом деле все может быть наоборот", - добавил источник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у Путина, по данным СМИ, тяжелая форма рака, ему осталось жить два-три года.

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