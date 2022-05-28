В то же время российский диктатор уже уверен, что воюет с Западом в Украине.

Западные политики не до конца осознают всю опасность войны РФ против Украины, поэтому блокируют быструю поставку оружия для ВСУ, опасаясь эскалации. Такая позиция является полной глупостью.

Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью изданию Bild.

По его убеждению, Запад все еще боится российского диктатора Владимира Путина. В то же время он уже считает, что воюет с Западом в Украине.

"Я думаю, что западные политики больше всего боятся Путина. Они думают, что они не на войне. Из-за этого они также считают, что поставка определенного оружия может привести к эскалации или превратить их в партию войны. Это большая глупость. С точки зрения Путина, западные политики и страны уже находятся в состоянии войны с Россией", – отметил Ходорковский.

Оппозиционер заявил, что главная цель Путина заключается в ограблении Украины. Масштабы насилия и угнетения со стороны российских оккупантов это не военная агрессия, а личная – против женщин, детей.

"Части населения говорят, что надо восстановить Советский Союз. Другой части населения говорят: есть фашисты и нацисты. На самом деле это просто ограбление. Для российского высшего эшелона это возможность украсть деньги из украинского государственного бюджета. На среднем уровне они просто хотят захватить землю и урожай, а на нижнем уровне - они просто хотят украсть iPad и нижнее белье", – подчеркнул Ходорковский.

Ранее ряд западных журналистов заявили, что Владимира Путина не интересует судьба российских олигархов, поэтому аресты яхт, замораживание счетов и другие санкции не будут иметь желаемого Западом эффекта на президента РФ.

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