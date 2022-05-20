У русских нет более глобальных задач, отметил советник министра внутренних дел Украины.

Руководство Российской Федерации главной целью на этот год считает создание нового Советского Союза.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Главная магистральная идея Российской Федерации на этот год - это создание Советского Союза-2. У них нет более глобальных задач. Это позволит Путину легитимизироваться до конца жизни как человеку, который пожизненно будет пожизненным президентом так называемого СССР. Не важно, в каком формате он будет, кто в его состав будет входить. Это для него идея фикс, к которой он шел 22 года", - сказал Денисенко.

Именно для этого, по его словам, в Госдуме РФ начали рассматривать законопроект, который позволяет создавать администрации за пределами России.

"В принципе предоставляется разрешение президенту, не только Путину, но и тому, кто вместо него будет, принять волюнтаристское решение, что эта территория является Россией. И здесь не нужно будет играть в демократические истории или обращения каких-то старейшин", - сказал Денисенко.

Также он спрогнозировал, когда можно ожидать, что российский парламент может принять это решение.

"Обычно от внесения таких законопроектов до их принятия Госдумой проходит несколько месяцев. За это время проходят консультации внутри элит, начинаются определенные социологические замеры в РФ. В данном случае, я думаю, что это процесс, который начался, в целом вероятность его принятия более чем высока", - сказал Денисенко.

Война в Украине: обновленные данные

Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком направлении враг наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

В течение 19 мая ВСУ отбили 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

Украинские воины уничтожили еще 200 оккупантов. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском направлении.

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