Украинские воины уничтожили еще 200 оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили: личного состава - около 28,7 тыс. (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 тыс. 263 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 090 (+27) од;
- артиллерийских систем – 596 (+1) од.;
- РСЗО - 200 (+1) ед.;
- средств ПВО - 93 (+0) ед.;
- самолетов – 204 (+1) ед., вертолетов – 168 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5);
- крылатых ракет - 103 (+0);
- кораблей/катеров - 13 (+0) од.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 162 (+5) ед., спецтехники-43 (+0).
Самые большие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Война в Украине: обновленные данные
Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.
На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.
На Донецком направлении враг наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.
В течение 19 мая ВСУ отбили 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".