Самые большие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском направлении.

Украинские воины уничтожили еще 200 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили: личного состава - около 28,7 тыс. (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 тыс. 263 (+9) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 090 (+27) од;

артиллерийских систем – 596 (+1) од.;

РСЗО - 200 (+1) ед.;

средств ПВО - 93 (+0) ед.;

самолетов – 204 (+1) ед., вертолетов – 168 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5);

крылатых ракет - 103 (+0);

кораблей/катеров - 13 (+0) од.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 162 (+5) ед., спецтехники-43 (+0).

Самые большие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком направлении враг наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

В течение 19 мая ВСУ отбили 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

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