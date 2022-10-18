Гудков назвал Путина "трусливым преступником", который может "только убивать беззащитных людей и устраивать теракты".

Российский президент Владимир Путин испугался мобилизации, которую он анонсировал, потому что это одностороннее нарушение со стороны власти.

Об этом в интервью УНИАН рассказал экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"До этого Путин делал вид, что нет никакой войны, есть спецоперация, а многие люди делали вид, что они это поддерживают. Это как бои без правил по телевизору, где ты можешь болеть за кого-то, но на ринг ты не выходишь. А тут тебя мобилизуют и говорят: "Вот с этим страшным противником, который ломает всем черепа, будешь драться на ринге". Они говорят: "А мы так не договаривались". Те отвечают: "А мы ничего не знаем. Тогда в тюрьму на 10 лет", - сказал Гудков. Видео дня

По мнению политика, путинский рейтинг ушел обратно пропорционально вниз: "Это уже заметно, потому что даже среди лояльных избирателей к Путину воспылала ненависть".

Именно поэтому российские власти испугались и сделали вид, что они эту мобилизацию прекратили.

"Тем более, впереди призыв и они наберут срочников. А когда "пушечное мясо" закончится, они будут дальше набирать. Сомнений нет", - добавил Гудков.

Он назвал Путина "трусливым преступником", который может "только убивать беззащитных людей и устраивать теракты": "Но он очень боится потерять власть, жизнь, свободу. Поэтому он очень тонко чувствует настроения людей. Я думаю, ему подсказали, что нужно заканчивать с мобилизацией, иначе неизвестно, куда энергия мобилизованных людей будет направлена".

То, что происходит сейчас в российской армии, говорит о том, что там полный бардак и неуправляемость, добавил Гудков.

"Люди друг по другу начинают стрелять уже внутри. Происходит это потому, что наверняка есть какая-то дедовщина, у этих таджиков или узбеков что-нибудь отняли. Бронежилеты, например. Это возможно, ведь в армии нехватка всего этого. Наверное, издевались, унижали, вот и закончилось все перестрелкой", - допустил политик.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.

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