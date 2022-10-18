Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков: страны-партнеры РФ увидели ослабление Путина и начали высказывать свои претензии

Дмитрий Гудков в интервью УНИАН рассказал о провале мобилизации в России, ослаблении Путина и о том, как упадок экономики РФ повлияет на ход войны в Украине.

Дмитрий, давайте начнем с мобилизации и того случая в Белгороде, когда произошла перестрелка между мобилизованными и, как говорят, гражданами Таджикистана. После этого Путин сказал, что через две недели мобилизация закончится. Но с 1 ноября начнется призыв. Что это такое? Российская армия не справилась с мобилизацией? Или есть какой-то более хитрый план?

Я думаю, что Путин испугался мобилизации, которую он анонсировал, потому что это одностороннее нарушение со стороны власти. До этого Путин делал вид, что нет никакой войны, есть спецоперация, а многие люди делали вид, что они это поддерживают. Это как бои без правил по телевизору, где ты можешь болеть за кого-то, но на ринг ты не выходишь. А тут тебя мобилизуют и говорят: "Вот с этим страшным противником, который ломает всем черепа, будешь драться на ринге". Они говорят: "А мы так не договаривались". Те отвечают: "А мы ничего не знаем. Тогда в тюрьму на 10 лет".

Согласно социологии, уровень тревог вырос с 26% до 70%. Я думаю, что путинский рейтинг обратно пропорционально ушел вниз.

Это уже заметно, потому что даже среди лояльных избирателей к Путину воспылала ненависть. Поэтому они (представители власти РФ – ред.) испугались и сделали вид, что они эту мобилизацию прекратили. Тем более, впереди призыв и они наберут срочников. А когда "пушечное мясо" закончится, они будут дальше набирать. Сомнений нет.

Вы сказали, что Путин испугался. Он реально может чего-то испугаться или это образная фраза?

Это вообще трусливый преступник. Он может только убивать беззащитных людей, устраивать теракты, но он очень боится потерять власть, жизнь, свободу. Поэтому он очень тонко чувствует настроения людей. Я думаю, ему подсказали, что нужно заканчивать с мобилизацией, иначе неизвестно, куда энергия мобилизованных людей будет направлена. То, что происходит сейчас в армии, говорит о том, что там полный бардак и неуправляемость. Люди друг по другу начинают стрелять уже внутри. Происходит это потому, что наверняка есть какая-то дедовщина, у этих таджиков или узбеков что-нибудь отняли. Бронежилеты, например. Это возможно, ведь в армии нехватка всего этого. Наверное, издевались, унижали, вот и закончилось все перестрелкой.

Такие случаи могут стать массовыми, если продолжится так называемая частичная мобилизация?

Это будут разные случаи, и какие-то будут нас еще больше удивлять. Например, сейчас страна шокирована падением самолета в Ейске. И какой это может быть учебный полет, когда самолет полностью был начинен снарядами, ракетами, взрывчаткой? Вот это сейчас будет обсуждаться, конечно, потому что это уже происходит на территории России.

Когда началось полномасштабное наступление, наши военные говорили, что российской коррупции нужно поставить памятник, потому что то, с чем сюда приходят оккупанты, не всегда работает. Возможно, этот самолет был с такой же историей?

Не надо ставить памятник коррупции, потому что, если бы ее не было, не было бы и войны. Очевидно да, все было украдено. Все генералы Путина обогатились именно за счет военных расходов, потому что они были не подотчетны парламенту. Они были все тайными, скрытыми, поэтому результат мы видим сейчас.

Как Путин смог договориться с Ираном о поставке дронов-камикадзе?

Первый фактор – это деньги. Второй фактор – это два очень близких по духу государства. И я сейчас не о людях, а о государствах, о власти, о режимах. Демократия сотрудничает с демократией, а диктатура – с диктатурой. С кем еще Путин может договариваться? С Ираном, Северной Кореей. Я уже не говорю о том, что Иран всегда был союзником России во многих вопросах. Видимо, Иран чего-то недополучил от американцев или рассчитывал на снятие каких-то санкций. Сейчас сложно сказать почему. Видимо, Россия предложила больше, чем всегда.

В одном из своих видео в Instagram вы говорили о том, что к зиме экономика России будет ощущать солидные трудности, в том числе и в связи с оттоком работоспособного и платежеспособного населения за границу. Как сильно может упасть экономика России к зиме?

Я там привожу цифры, которые говорят экономисты Мовчан и Иноземцев. Они говорят в среднем о 10% ВВП. Почему это происходит? Мало того, что мобилизуют 300 тысяч человек, а, может быть, и больше… А когда мобилизуют 300 тысяч, бегут миллион человек, а помогают бежать – десятки миллионов. Десятки миллионов начинают прятаться, жить не по прописке, работать дистанционно. Это сразу бьет по значительной части трудовых ресурсов. Когда ты должен думать о спасении себя, ты меньше внимания уделяешь своей профессиональной деятельности. Это будет отражаться на эффективности любого производства, дела, предприятия. Так что это история не о 300 тысячах, а о десятках миллионов.

Упадок экономики как-то повлияет на интенсивность войны с Украиной?

Вряд ли повлияет, потому что воевать все равно будут мобилизованные, а тратить на это будут ресурсы вооружения, накопленные за десятилетия. Деньги, которые Россия будет получать за продажу углеводородов, все равно в каком-то количестве будут поступать. Интенсивность войны будет падать, но не по этой причине, а потому что заканчивается оружие, некому воевать и так далее. Эти 300 тысяч закончатся, а, чтобы еще 300 тысяч мобилизовать, это нужно, чтобы 1,5-2 миллиона силовиков за ними бегали.

Если ужесточится мобилизация, и если захотят отправлять на фронт молодых ребят-призывников, это может пробудить российский народ? И если они это увидят, они вообще смогут действовать как-то?

Однозначно смогут. Это вопрос времени. Украина же тоже 70 лет Сталина терпела, всех остальных. В какой-то момент она проснулась. И Прибалтика тоже. Когда вы говорите про россиян, вы обобщаете, потому что не все россияне это терпят. Многие продолжают бороться, кто-то сидит в тюрьмах, кто-то уезжает. Поэтому далеко не все терпят. А у тех, кто пытается бороться, силы не равны. Потому что как можно бороться с этой машиной, которой сейчас противостоит замечательная подготовленная армия Вооруженных сил Украины с поддержкой всех западных стран? У нас нет Хаймарсов, Байрактаров. Выйдет на улицу хоть миллион человек – это ничего не даст. Миллион даже не соберется никогда, ведь нет никакой организационной структуры, все лидеры посажены.

Ничего уже сделать нельзя. Делать надо было лет 20 назад. Но в этом есть ошибки у всех. Не справились где-то лидеры оппозиции, народ где-то был инфантильным, Запад такую же ответственность несет. Мы их предупреждали, что формируется режим, который потом начнет полномасштабную войну. Предупреждали и до Крыма, и после аннексии Крыма. И объясняли, что после аннексии никак нельзя покупать российские нефть и газ, что надо сокращать. А они вместо этого строили "Северный поток-2". Понимаете, у россиян не было поддержки Запада, не было оружия, не было ничего. Но был режим с таким количеством силовиков на душу населения, что ни у кого даже близко столько нет. Даже у Лукашенко или каких-то других диктаторов. Если на одного активиста в Украине был один силовик, то у нас их было 50. Путинская администрация и путинский кошелек это все содержал. Откуда у него были такие деньги? За счет продажи углеводородов. Кто это покупал? Те, кто сегодня дает оружие.

Интересно вернуться на 20 лет назад. Если бы Запад поддержал, какое бы количество россиян выступило за свержение режима Путина?

Я могу сказать, что и в элитах, и в обществе ждали смены Путина на Медведева. Все ожидали второго срока Медведева. И если бы Медведев пошел тогда на второй срок, ничего этого бы не было. Мы бы жили в другой стране. Но они обманули всех и поменялись местами. А еще за эти 20 лет уехало я не знаю сколько миллионов людей, которые изначально видели куда это все движется.

На Болотную площадь выходили сотни тысяч, по всей стране были массовые митинги, но элиты не раскололись, силовики были лояльные – Путин платил им деньги, они всех разгоняли. Всех выдавливали из власти. Мне в 2016 году не дали переизбираться, хотя я выигрывал выборы. В прошлом году меня вообще не пустили и посадили, взяли в заложницы тетю и вынудили меня уехать. Она до сих пор под подпиской о невыезде. Так все и работает.

Какие сейчас настроения в элитах вокруг Путина?

Давайте слово "элиты" будем использовать только в таком политтехнологическом значении, так как это слишком хорошее слово, и они его не заслуживают.

9 из 10 человек в российских элитах категорически против войны и вообще не ожидали этого. Это те люди, которые были заточены на деньги, на личное обогащение, обеспечение, роскошную западную жизнь родственников.

Но их никто не спрашивал. Олигархов у нас нет. Олигархи имеют политическое влияние, а у нас нет ни одного бизнесмена с политическим влиянием. У нас есть Путин, и есть его шайка-лейка, которая узурпировала в стране власть. Они все и решают. Все остальные виноваты в том, что они допустили такую ситуацию – из элит превратились в каких-то трусливых прислужников, которые ни на что не влияют.

Я знаю, что очень много чиновников после 24 февраля просто уехали из страны. Да, они это сделали тихо. Можно было и громко, но они поступили именно так. Я думаю, что даже в ближайшем путинском окружении есть люди, которым это все не нравится, но попробуй пойди к царю и скажи, что он не прав. Не факт, что ты потом уедешь самостоятельно, а не в автозаке куда-нибудь в СИЗО. Нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения. Путин пока достаточно жестко управляет силовиками, чтобы против него плели какой-то заговор.

Какой-то раскол может произойти после военного поражения, когда Путин реально потеряет рейтинг, поддержку граждан, поддержку части силовиков. Тогда они будут думать: "А кто, если не Путин?". На Путина можно будет списать всю эту войну, поставить другого человека, выплатить репарации Украине, вывести войска, освободить эти территории и пытаться отменить санкции. Такой сценарий не исключен, но он возможен только тогда, когда Путин потеряет власть в результате военного поражения. Никак по-другому.

Есть такой тезис, что Европа испугается холодной зимы и перестанет поддерживать Украину. Или, например, сейчас 300 тысяч мобилизованных изменят ситуацию на фронте. Такое тоже обсуждается. Как только они избавятся от этих всех иллюзий, тогда среди элит пойдут другие разговоры.

Еще он очень сильно настаивает на переговорах. Чего он хочет этим добиться?

Стол переговоров для этой ситуации не подходит. Это как насильник, который уже избил и изнасиловал свою жертву, понимая, что она сейчас пойдет в полицию, предлагает ей переговоры. Какие переговоры с террористом, который никогда не держит слово? Он хочет не переговоры, а сломить, добиться от Украины решений, которые его устроят. Он хочет красиво соскочить, чтобы в России это можно было преподнести как победу: "Вот мы 4 региона присоединили, всех нацистов победили, все замечательно, а еще Украина признала Крым". Вот чего он хочет. Насильник хочет, чтобы изнасилованная жертва на суде сказала, что это было по любви.

Когда наши военные очень успешно начали освобождать Харьковскую область, в РФ "применили" Суровикина, списали все ошибки на Министерство обороны, мол, не так воюют. Следующим ВСУ будут освобождать Херсон. Как вы думаете, кто будет "козлом отпущения" за Херсон?

Я думаю, что Суровикин и будет. Его для этого и взяли, чтобы на непопулярного генерала списать очередной провал. Это такой громоотвод, чтобы, когда Путину "прилетело", он сделал вид, что услышал людей и поменял одного генерала на другого. Будет еще какой-нибудь Петров, Пупкин, Иванов. Нет какого-то гениального генерала, который может перестроить всю коррумпированную систему России. Вся армия, скорее всего, набрана из депрессивных регионов, неблагополучных семей или тех, кто не смог убежать. Некоторые не хотят воевать и не умеют, но идут из-за страха сесть в тюрьму на 10 лет. Какие это военные? Никакие. Какого нужно генерала поставить, чтобы из них сделать сильнейшую армию, способную побеждать?

Когда пойдут массово "похоронки", тогда появится среди людей недовольство, конвертированное в протест.

Здесь есть несколько векторов. Первый – это военные поражения, которые спровоцируют и раскол в элитах, и недовольство внизу. Второй – это влияние санкций, которое спровоцирует экономический и социальный кризисы. Сначала это будут социальные протесты, затем – военные, а потом – антипутинские. Это все будет нарастать.

В Дагестане и в Якутии мы видели, что возможность этих протестов существует. Там сейчас улеглось все или продолжается?

Разогнали, репрессировали. Потенциал репрессивной машины власти пока что позволяет подавлять любые протесты.

Президент Таджикистана выступил в Астане по поводу того, что у них есть свой язык, своя вера и так далее. Как вы думаете – это "первая ласточка" республик? Они посмотрели на Украину и решили, что их тоже могут прийти "спасать"? Что это вообще было по-вашему?

Это как попытка пересмотреть партнерское соглашение. Когда твой партнер становится явно более слабым, то зачем ему все отдавать, когда можно увеличить свою долю? Путин, развязав войну, во-первых, превратился в военного преступника. А, во-вторых, он потерял контроль в мире над своими пока еще действующими партнерами. Соответственно, все те претензии, которые накопились за долгое время, были высказаны, но еще пока в мягкой форме. Очевидно, что Путин "сдулся". Они поняли, что можно требовать большего, высказывать все претензии, демонстрировать недовольство положением вещей и своей долей. Это все говорит об ослаблении Путина на международной арене, где все игроки это чувствуют.

Дальше мы будем видеть еще больше подобных заявлений от разных путинских партнеров, потому что он становится "токсичным" даже для таких лидеров, как президент Таджикистана. Скоро он уже и для Лукашенко будет таковым. Лукашенко пока делает все, чтобы в этом не участвовать. Он территорию предоставил, но все эти 8 месяцев делал все, чтобы не ввязать Беларусь в прямой конфликт. Я думаю, что Беларусь все-таки формально не вступит в эту войну. Зачем Лукашенко соглашаться сейчас, если он еще тогда умудрился выскочить из этой петли?

Диана Шароди, Тала Калатай