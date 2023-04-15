Олигарх полагает, что Украина добьется больших успехов в рамках весеннего контрнаступления.

Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин считает, что украинское контрнаступление будет успешным, и уже готовится воспользоваться ситуацией. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Накануне Пригожин опубликовал эссе, в котором предупреждает о высокой вероятности успешного контрнаступления украинской армии. Он обвинил околокремлевские элиты и бюрократию в преднамеренном саботаже успехов России в войне и предупредил, что эти "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам".

Вероятное поражение России в войне Пригожин считает даже полезным, поскольку это, по его мнению, послужит катализатором возрождения русского патриотизма. По этой причине он призывает к продолжению войны, несмотря ни на что, поскольку и победа, и поражение для него одинаково приемлемы.

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"Пригожин создает информационные условия, чтобы использовать военную неудачу России [в своих интересах] в случае успеха запланированного украинского контрнаступления", – считают аналитики ISW.

Перспективы украинского контрнаступления

Как следует из документов Пентагона, недавно слитых в сеть, США не верят в масштабный успех украинского контрнаступления. Проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что результаты наступления не достигнут первоначальных целей.

По словам военного обозревателя Алексея Арестовича, подготовка украинского контрнаступления завершена на 90%. Сейчас главным сдерживающим фактором, который не позволяет украинской армии пойти в атаку, является погода. Танкам нужна сухая земля, а сейчас Украину накрыли апрельские дожди.

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