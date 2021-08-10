В Краснокамске (Пермский край, Россия) сотрудник полиции выпал из служебного автомобиля УАЗ, который в народе именуется "буханкой".
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
На записи видно, что водитель полицейского автомобиля сделал резкий маневр на перекрестке, в результате чего дверь "буханки" открылась и из нее выпал сотрудник МВД.
Он самостоятельно поднялся и, по данным канала, не получил травм.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Читайте такжеВ Питере велосипедистка сломала нос, влетев в дверь полицейского авто (видео)