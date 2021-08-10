В России полицейский выпал из служебной "буханки" и попал на видео

Водитель полицейского автомобиля сделал резкий маневр на перекрестке, в результате чего дверь "буханки" открылась и из нее выпал сотрудник МВД.

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