Предложил всего полбутылки: в России произошла поножовщина из-за парика

Россиянин предложил товарищу купить у него парик за полбутылки водки, но владелец парика хотел продать его подороже.

В Стерлитамаке (республика Башкортостан, РФ) полиция возбудила уголовное дело о поножовщине из-за парика.

Об этом сообщает издание ProUfu.ru.

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Инцидент произошёл 26 апреля. В тот день мужчины случайно встретились в подъезде и разговорились. 41-летний стерлитамаковец рассказал, что хочет продать парик, потому что ему срочно нужны деньги на водку. 32-летний мужчина предложил ему купить парик за полбутылки водки. Но владелец парика хотел продать его подороже, поэтому вскоре произошёл конфликт, переросший в поножовщину.

Раненый ножом в живот 32-летний мужчина пришёл в полицию, сотрудники МВД выехали на место преступления и задержали подозреваемого. Он во всём признался.

Как сообщал УНИАН, в московском храме Николая Чудотворца мужчина с ножом напал на священника и прихожан. В результате нападения пострадали два человека, преступника задержали на месте.