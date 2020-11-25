В начале 2000-х Светлана становится акционеркой банка "Россия", который связывают с Путиным.

Журналисты нашли близкую подругу Путина Светлану Кривоногих, которая владеет недвижимостью в Москве, Сочи и Петербурге. Стоимость активов составляет 1,1 миллиарда рублей.

Об этом говорится в материале издания Проект.

Женщина внезапно выехала из семейной коммуналки в элитное поместье на Каменном острове, где проживают лишь друзья главы Кремля, во время политического взлета Путина.

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Бывшие соседи семьи Кривоногих на вопрос журналистов, откуда у женщины могли быть такие деньги, отвечают, что у нее в 1990-х появился состоятельный ухажер.

В начале 2000-х Светлана становится акционеркой банка "Россия", который связывают с Путиным. Кроме того, оказывается, женщина еще и обладает туристической базой "Игора", где очень любит отдыхать российский президент.

По словам авторов материала, Кривоногих можно было увидеть рядом с Путиным в 1999-2000 годы. Они неоднократно попадали в объектив журналистов, летя в одном салоне. Светлана дружила с девушкой, которую зовут Дина Цилевич; та была близка с действующим главой Росгвардии Золотовым.

Знакомство Кривоногих и Путина началось еще в 1990-х, и продолжилось в начале 2000-х. В 2010 году их отношения закончились. Однако двое знакомых Путина отказались отвечать, что знают о женщине.

"Причина такой таинственности может состоять в том, что у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году – в тот момент, когда Путин начал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В копиях документов отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только о ее отчестве – Владимировна", – пишут журналисты.

Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией. Ее внешность очень похожа на внешность Путина, что подтверждает экспертиза.

"Проведенный (директором центра визуального анализа университета Брэдфорд Хассаном Угайлом) анализ показал, что сходство Путина с младшей Кривоногих – 70,44%, при этом сходство выше 75% означает, что на снимках – один и тот же человек. Из этого можно сделать вывод о возможном родстве между ними", – говорится в статье.

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Автор: УНИАН