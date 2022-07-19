В Госдуме модернизировали миф об американских "биолабораториях" в Украине.

Российские власти придумали очередной фейк об Украине. Теперь миф о действующих в стране "биолабораториях" дополнили якобы "экспериментами" над украинскими солдатами, в результате чего те "превращаются в чудовищ".

Об этом пишет пропагандистское издание Коммерсантъ со ссылкой на отчет парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Как заявил спикеры Совета федерации Константин Косачев, анализ заборов крови у плененных украинских военнослужащих подтверждает, что "по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для территории Украины, содержание соответствующих веществ в разы превосходит допустимые нормы".

Над украинскими солдатами якобы "ставились опыты" и "производились эксперименты по крайне опасным заболеваниям", которые могту "распространяться в военных целях".

Более того, в Госдуме утверждают, что в 20% исследованных проб крови украинских пленных "была обнаружена лихорадка Западного Нила".

В России заявляют, что "система управления и создания жесточайшей машины по убийству" якобы реализовалась под управлением США.

"И те допинги, которые им по-прежнему дают для того, чтобы вообще нейтрализовать последние следы человеческого сознания и превратить их в жесточайшие и смертоносные чудовища, тоже это подтверждают", - сказала спикер Госдумы Ирина Яровая.

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику в отношении так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

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