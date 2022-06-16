Российские пропагандисты в очередной раз не смогли создать качественную подделку

Ряд российских СМИ начали тиражировать якобы документ Министерства обороны Украины, который должен доказывать существование секретных биолабораторий и их работу с военно-биологическими лабораториями США. Пропагандисты, как и всегда, погорели на мелочах.

На фейк обратили внимание в российском издании The Insider.

Псевдодокумент опубликовали издания "Известия", "Взгляд", телеканалы "РЕН" и "Царьград", которые работают на Кремль. В нем говорится, что якобы президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении данных работников биолабораторий и военных, которые сотрудничали с лабораториями из США.

В фейковом документе заметили ряд грубых ошибок. Так, в качестве адреса указано: "ул. Володимирська, 33, г. Київ", а не "вул. Володимирська, 33, м. Київ".

Кроме того, слово "безпеки" в названии СБУ в деловых документах пишется со строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства традиционно располагается внизу документа.

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику в отношении так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

11 мая в Минобороны РФ снова озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов, американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

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