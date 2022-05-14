По его словам, нет смысла в борьбе между теми, кто и так поддерживает президента и так называемую "спецоперацию".

Депутат Госдумы предложил не проводить в 2022 году региональные выборы в России. Согласно его заявлению, все и так поддерживают президента и "специальную военную операцию", поэтому борьба между чиновниками не имеет смысла.

Таким мнением поделился лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в личном Telegram-канале.

Депутат написал: "Зачем на выборы тратить деньги, время и бороться между собой тем, кто безусловно поддерживает президента и проведение [так называемой] "СВО" ["специальной военной операции", — УНИАН]?"

С этим предложением Миронов планирует выступить в Госдуме 17 мая. При этом чиновник ничего не сообщил об отставках губернаторов Саратовской, Кировской, Томской и Рязанской областей, а также республики Марий Эл. Все они либо досрочно сложили полномочия, либо отказались выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Как и кем их будут менять в случае отмены народного голосования, непонятно.

Напомним, губернаторские выборы в России должны были пройти осенью текущего года.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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