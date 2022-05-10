О таких планах заявили главы пяти российских регионов.

Губернаторы Саратовской, Кировской, Томской и Рязанской областей Российской Федерации, а также республики Марий Эл, решили сложить полномочия.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, у губернатора Саратовской области Валерия Радаева сообщили, что он решил сложить полномочия досрочно и не будет переизбираться главой региона.

"Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - цитирует пресс-служба.

Примечательно, что еще в начале марта Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что погибли 80% личного состава оккупантов из города Саратов - центра Саратовской области.

Также оставить пост главы региона решил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он объяснил свое решение тем, что "нужно давать дорогу молодым".

Интересно, что в апреле украинские десантники уничтожили элитное мотострелковое подразделение вооруженных сил РФ из города Томска.

Пост решил покинуть, не уточняя причину, и Александр Евстифеев - глава республики Марий Эл, командир инженерно-саперного полка из которой был уничтожен 20 апреля.

Николай Любимов, губернатор Рязанской области, где по данным издания BILD находится тюрьма, в которой удерживают украинских военнопленных, также сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок

Об отставке заявил и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он - единственный из увольняющихся обещает "продолжить работу на федеральном уровне".

Вас также могут заинтересовать новости: