Гурулев выразил уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах.

Не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена, заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" депутат Госдумы Андрей Гурулев.

По идее Гурулева, единороса и члена оборонного комитета нижней палаты, "уничтожению" могут подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно Росстату, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.

В настоящий момент общество "на 80% доверяет президенту", сказал Гурулев, добавив, что это "уровень сплочения, который есть на сегодня".

"И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", - заявил Гурулев.

Он также выразил уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах.

"Я железно знаю, что он победит капитально. Так, что и не снилось там всей этой швали, которая там Макроны, Байдены, и там все эти Шольцы, и так далее, и тому подобное", - заявил депутат.

Скандальные заявления в РФ - подробности

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