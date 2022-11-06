После начала полномасштабного вторжения в Украину многие россияне сбежали из России в европейские страны.

В Риге россиянка включила гимн России и нарвалась на полицию.

Провокаторша специально повернула колонки в сторону улицы, открыла окно балкона на первом этаже и врубила гимн РФ.

Случайный прохожий начал делать замечание нарушительнице, но та ответила: "Слава России".

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Потом женщина на русском добавила: "Пока гимн России играет - нельзя говорить. Это великий гимн".

Как пишет пророссийский латвийский Telegram "Шпроты в изгнании", мужчина пожаловался на россиянку в полицию.

В правоохранительных органах Риги посоветовали гражданам сразу же сообщать о подобных случаях, так как "поддержка боевых действий недопустима".

"Русский мир" за рубежом

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения жестких экономических санкций против РФ многие россияне сбежали из России в европейские страны.

Но даже за рубежом россияне поддерживают кровавую агрессию Путина и резко высказываются об украинцах. Они устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны и просто издеваются над украинскими беженцами. Иногда конфликты требуют полицейского вмешательства.

Но даже в свете исходящей от граждан РФ угрозы некоторые западные страны не отказались принимать российских туристов. Хотя есть и исключения. Например, Латвия ограничила въезд для россиян.

Украинские власти добиваются, чтобы Евросоюз в качестве новых санкций ввел запрет на шенгенские визы для представителей страны-агрессора.

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