По его словам, сейчас главарь ЧВК находится на свободе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не будут "мочить".

На встрече с журналистами он сказал, что о взаимоотношениях Путина и Пригожина "не все знает и знать не хочет". "Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали. И у них были очень добрые отношения друг с другом. Может быть, даже больше, чем добрые", - цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко главарь "вагнеровцев" сейчас находится на свободе, он сказал ему, что ЧВК "будет работать во имя России".

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"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет", - подчеркнул он.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

Как известно, Пригожин в последний момент остановил свои войска во время "похода на Москву". Сообщалось, что с ним вел переговоры Лукашенко, они договорились, что главарю ЧВК разрешат безнаказанно уйти в Беларусь.

Против него закрыли дело и, по данным СМИ, вернули деньги, изъятые во время обысков.

Наемникам Пригожина дали выбор - либо подписать контракты с Министерством обороны РФ, либо уходить в Беларусь. В СМИ была информация, что Пригожин якобы собирается вербовать заключенных в Беларуси.

По данным Генсека НАТО Йенса Столтенберга, после мятежа в Беларусь прибыло небольшое количество "вагнеровцев".

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