Президент Российской Федерации Владимир Путин работает над усилением боеспособности "Росгвардии". Диктатор боится возможных путчей.
"После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение "Росгвардии" и усиливать Золотова (директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов – УНИАН). То есть приняли специальный закон, на основании которого "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы", - рассказал в эфире 24 Канала бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.
При этом он указал, что Путин доверяет тем, кто его охранял, среди которых – Золотов.
"Всем своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву. После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина", - подытожил экс-сотрудник КГБ.
Путин боится за свою жизнь
В ГУР Минобороны Украины заявили, что президент РФ Владимир Путин - первый в списке на ликвидацию у украинской разведки. 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль "своей смертью не закончит".
Позже бывший сотрудник Федеральной службы охраны Виталий Брыжатый рассказал о мерах безопасности Путина во время поездок. Местонахождение диктатора скрывают даже от его собственной охраны.