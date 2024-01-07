Сергей Жирнов отметил, что президент РФ доверяет тем, кто его охранял.

Президент Российской Федерации Владимир Путин работает над усилением боеспособности "Росгвардии". Диктатор боится возможных путчей.

"После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение "Росгвардии" и усиливать Золотова (директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов – УНИАН). То есть приняли специальный закон, на основании которого "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы", - рассказал в эфире 24 Канала бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.

При этом он указал, что Путин доверяет тем, кто его охранял, среди которых – Золотов.

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"Всем своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву. После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина", - подытожил экс-сотрудник КГБ.

Путин боится за свою жизнь

В ГУР Минобороны Украины заявили, что президент РФ Владимир Путин - первый в списке на ликвидацию у украинской разведки. 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль "своей смертью не закончит".

Позже бывший сотрудник Федеральной службы охраны Виталий Брыжатый рассказал о мерах безопасности Путина во время поездок. Местонахождение диктатора скрывают даже от его собственной охраны.

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