Тренировочная база нового отряда - поселок Казачьи Лагери в Ростовской области.

Бывшим боевикам ЧВК "Вагнер" предложили заключить контракт с новым наемническим подразделением в составе Росгвардии. Информация об этом появилась в чатах родственников бойцов ЧВК, однако позже была удалена. Как объяснил "Важным историям" администратор группы ЧВК, в пост будут внесены уточнения.

Набор открыт для тех, кто ранее не участвовал в войне в Украине, а также людей, не служивших в армии и людей с ВИЧ и гепатитом. Кроме того, новое подразделение Росгвардии готово рассмотреть кандидатуры ампутантов "в индивидуальном порядке".

Вербовщик ЧВК заявил "Важным историям", что представляет "единственный отряд, у которого есть официальный договор с Росгвардией". Тренировочная база нового отряда - поселок Казачьи Лагери в Ростовской области. Условия те же, что и в "Вагнере".

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Госдума одобрила поправки о создании "добровольческих формирований" в составе Росгвардии, благодаря которому туда могут войти подразделения ЧВК "Вагнер". Переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели сын Евгения Пригожина Павел (его единственный наследник) и командир ЧВК "Вагнер" Антон (Лотос) Елизаров.

Судьба ЧВК "Вагнер" - детали

Оставшиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" продолжают демонтаж полевого лагеря в деревне Цель под Осиповичами. На конец сентября в лагере осталось около 99 палаток (из 292), или 34% от их изначального количества. Всего же за сентябрь было демонтировано около 30 палаток.

Инструкторы из состава уже не существующей ЧВК "Вагнер", которые находились на территории Беларуси, сейчас принимают активное участие в подготовке боевиков "Хезболлы".

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