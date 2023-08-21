По его словам, людей из ночных клубов вывозили на линию фронта.

Российский пропагандист Александр Сладков рассказал, как Россия использовала оккупированные территории Украины в качестве полигона, чтобы воплощать в жизнь "все то, о чем думаем, а сделать не можем".

"В "Донецкой народной республике", особенно на заре ее рождения, там же применяли все то, о чем мы говорим, но не можем воплотить в жизнь. Ну, рутина, законность, консервативность наша, нерешительность. Допустим, комендантский час: если ты попадался, да хоть ты Папа Римский, все равно пойдёшь на подвал. Был жёсткий порядок, сейчас, конечно, там уже послабления... У нас, к сожалению, нужно соблюсти инструкцию, директиву, указ", - заявил он.

Сладков рассказал, что "ополченцев воспитывали", отправляя их в подвал. "Не дай Бог кто-то пьяным попадался - на подвал. А туда приходили представители из разных отрядов и выбирали себе "роботов" - алкаша или парня, который выпил, забирали где-то мыть, что-то чистить", - сказал оккупант.

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Кроме того, захватчики проводели рейды в ночных клубах. "Приходили, забирали и отвозили на линию фронта. И вот эти гламурные мальчики, эти девочки в коротких юбочках на шпильках, их выгружали на линии фронта, и они пешком шли обратно в Донецк сами", - сказал Сладков, назвав это "воспитательным процессом".

"Залетчиков" на фронте, по его словам, отправляли рыть окопы на передовой. "Так что "ДНР" была в своё время таким полигоном нормативным и практическим, для того, чтобы притворять в жизнь все то, о чем мы думаем, а сделать не можем", - добавил пропагандист.

Что известно о Сладкове

Российский репортер, пропагандист и специальный корреспондент программы "Известия" ВГТРК является старшим лейтенантом запаса.

Он внесен в базу Миротворец за пропаганду российского нацизма и фашизма, поддержку войны и соучастие в преступлениях.

Сладков призывал Россию выпустить по Украине "десятки тяжёлых ракет", чтобы преварить Крещатик "в дым и пепел".

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