Женщина, которая видела ДТП собственными глазами, не выходит на связь.

Российский военный корреспондент Александр Сладков насмерть сбил человека на оккупированной территории. Свидетелем аварии стала Любовь Громова, но женщину похитили неизвестные.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на показания местных.

Журналист получил письмо из оккупированной Луганской области с просьбой помочь найти пропавшую Любовь Громову, 1975 года рождения. Местные утверждают, что 13 июля женщина стала свидетелем аварии - джип насмерть сбил мужчину.

Фрагмент аварии успел запечатлеть на видео сосед Громовой. На кадрах слышно, как Любовь описывает машину, которая совершила ДТП, а также четко называет номерные знаки. Этот бронированный автомобиль недавно подарили в Ростове пропагандисту Сладкову. Об этом писали местные ресурсы, но упоминания об этом уже удалены.

"На следующий день видели, как приехала какая-то машина, вышли люди в военной форме с автоматами и ее куда-то увезли. Телефон не отвечает. Не знаем куда обращаться, в новой милиции молчат", - пишут знакомые и родные Громовой.

Как сообщал УНИАН, ранее россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену.

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