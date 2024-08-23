Неизвестно, откуда в колонии появилась взрывчатка.

Группа радикально настроенных заключенных продолжает удерживать заложников в колонии №19 Волгоградской области. Один из нападавших на новом видео продемонстрировал, вероятно, жилет с самодельным взрывным устройством.

Как сообщают российские СМИ, на видео террорист был одет в нечто похожее на жилет смертника. В руках он держал предмет, похожий на детонатор. Откуда в колонии могли взяться взрывоопасные и горючие вещества - неизвестно.

Захват заложников в колонии

Напомним, сегодня днем четверо заключенных ИК №19 во время дисциплинарной комиссии захватили заложников. Они называют себя членами ИГИЛ.

Видео дня

Пятеро заложников, среди которых начальник колонии, сбежали. Трое - погибли. На видео у входа колонии можно увидеть одного из заложников, он обращается к Путину с просьбой выполнить требования заключенных.

В колонию прибыли силовики и имам Волгоградской области, который должен провести с ними переговоры. По данным росСМИ, нападавшие уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

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