Те 9 наград, что отпрыск главы Чечни получил в регионах, дают не только "почет", но и деньги.

15-летний син Рамзана Кадырова Адам будет жить как почетный пенсионер в СССР. Многочисленные награды обеспечат его пожизненным содержанием, бесплатными связью и протезированием и прочими льготами

Кадырова-младшего стали троллить даже в Кремле: сегодня Песков сообщил, что представлять Адама Кадырова к госнаградам пока не собираются. Однако и те 9 наград, что отпрыск главы Чечни получил в регионах, дают не только почет, но и деньги, пишет "МО", которые подсчитали, как этот почет монетизируется.

Звание "Герой Чечни" с медалью из золота 750 пробы дает немало привилегий: беспрепятственных проход в здания органов власти, статус почетного гостя на мероприятиях и тп. А также деньги: ежемесячная пожизненная выплата в 5000 руб., которая будет выплачиваться его семье даже после его смерти.

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"Пенсия" Кадырова-младшего вырастет до 8000 за счет ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой": 3000 тыс. пожизненно. Только за 10 лет он получит из бюджетов двух республик около 1 млн руб. И еще 50 тыс. руб. единовременно ему выдадут вслед за орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской республики".

Орден "Дуслык" Республики Татарстан дает маленькую ежемесячную выплату в 200 руб., но зато бесплатную телефонную связь, бесплатное зубо- и слухопротезирование, а также 50% скидку на ЖКХ.

В дополнении к этому Кадырова назначили в 15 лет на ответственный пост начальника отдела безопасности главы Республики Чечня. Это чиновничья должность, на которой сын Кадырова будет получать почти 40 тыс. руб. в месяц, не считая премий и прочих доплат.

Награды для Кадырова-младшего - последние новости

15-летнему сыну лидера Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили награду "Трудовая Доблесть России" и медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

До этого Адаму был присвоен орден "За служение религии Ислам" первой степени. Награда была вручена за "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". Орден вручил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

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