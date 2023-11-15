Награда 15-летнему Адаму Кадырову была вручена за "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей".

15-летнему сыну лидера Чечни Рамзана Кадырова Адаму был присвоен орден "За служение религии Ислам" первой степени. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, прессе и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Награда была вручена за "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". Орден вручил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, сообщил Дудаев.

"Искренне поздравляю ... начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии ислам" I степени. ... Внук первого президента ЧР достойно представляет умму, является богобоязненным и мужественным! Искренне поздравляю еще с одной наградой!" - написал Дудаев.

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Сын Рамзана Кадырова Адам - последние новости

Сына Кадырова, избившего человека, наградили орденом "За заслуги". 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьет в СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. В комментарии к ролику руководитель республики заявил, что гордится поступком Адама.

Позже два региона РФ отказались наградить Адама Кадырова, который избил человека. Не пошли на уступки правителю Чечни руководители северокавказских республик – Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Также УНИАН сообщал о том, что 15-летний сын Кадырова получил высокую должность. Теперь он - заместитель председателя Службы безопасности главы Чечни.

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