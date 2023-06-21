По данным The Economist, во время массированной атаки по Киеву 29 мая в сторону штаб-квартиры разведки РФ выпустила баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.

Россия действительно предпринимала попытки атак на здание украинской разведки в Киеве, но поставленных целей оккупанты не достигли, подтвердил информацию, ранее озвученную изданием The Economist, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев-24".

"Да, атаки были. Но результата ни желаемого, ни озвученного российским смешным диктатором они не достигли. Работа ГУ ГУР не останавливалась в результате этих враждебных действий ни на час. В том числе по помещению можем это говорить", - ответил Юсов.

Других подробностей этих атак Юсов не указывал.

Россия атаковала здание ГУР - что известно

Накануне издания The Economist писало о двух попытках россиян - в марте и мае 2023-го - нанести удары по зданию Главного управления разведки МО в Киеве.

По данным издания, во время массированной атаки по Киеву 29 мая в сторону штаб-квартиры разведки РФ выпустила баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Эта попытка тоже была провальной.

Журналисты утверждали, что повреждения получили здания рядом, тогда как с людьми в самом помещении разведки все было нормально. Глава ГУР Кирилл Буданов же, замечало издание, якобы "отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть последствия".

Атаки совпали по времени с новым фейком российской пропаганды о якобы гибели Буданова от ракетного удара. Впоследствии пропагандисты Путина заявляли, что глава украинской разведки получил серьезное ранение и теперь лечится в немецкой клинике. "Вброс" пришлось опровергать даже местным СМИ.

Такие же фейки россияне ранее "лепили" и якобы о гибели украинских командующих, в частности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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