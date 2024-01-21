В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности.

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности на всех объектах критической инфраструктуры, сообщает правительство российского региона.

"Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, Москва и Санкт-Петербург получили экстренную информацию о подлете 10 неопознанных летательных объектов. Дроны могли заметить на юге Брянской области, они пролетали мимо военного аэродрома Сеща северным курсом.

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Атака БПЛА на Ленинградскую область: что известно

Напомним, что прошлой ночью в поселке Усть-Луга под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар на нефтяном терминале морского порта компании "Новатэк". В сети появились фото и видео пожара, сообщалось, что перед возгоранием местные слышали звук дрона и взрывы.

Источник УНИАН сообщил, что этот пожар организовала Служба безопасности Украины с помощью дронов-камикадзе. Сегодня стало известно, что работа этого нефтяного терминала полностью остановлена.

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