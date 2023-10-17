Он просил прощения на могилах оккупантов за то, что остался жив.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз в РФ отметились странным некрологом об одном из "двухсотых" оккупантов.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в Украине "минуснули" контрактника-разведчика спецподразделения ГРУ Алексея Межакова. В воспоминаниях об оккупанте один из его товарищей вспомнил, что тот любил ходить на "аллею героев" и просить прощения за то, "что жив".

"Боженька слышит все, включая молитвы. Алексей Межаков ходил "алеей героев" в Камышине, подходил к каждой могиле, молился и говорил: "Ребята, простите, что я жив". Теперь он с ними", - иронично отметил эксперт, публикуя некролог.

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Потери России в Украине - последние данные

Как сообщает украинский Генштаб, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 289 тыс. 430 (+800 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 4 тыс. 979 (+14) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 405 (+20), артиллерийских систем – 6 тыс. 936 (+26), реактивных систем залпового огня – 814.

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