На Бахмутском направлении были отбиты три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, в течение суток украинские войска отбили более 10 атак врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационные удары получили 19 населенных пунктов Черниговской, Харьковской, Донецкой области и Херсонской областей. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов этих же областей, а также Сумской, Луганской и Запорожской.

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В Генштабе отметили, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще пять атак возле Стельмаховки и надежды Луганской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не проводил.

"На Бахмутском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском и Шахтерском направлениях украинские защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще пять атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

"На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее Вербного Запорожской области", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее ивового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее в Институте изучения войны (ISW) отметили, что 15 октября российские оккупанты продолжили наступление с целью окружение Авдеевки Донецкой области. Как отмечают в Институте, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в сниженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что сейчас им вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку.

В то же время аналитики предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что для российских оккупационных войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь.

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