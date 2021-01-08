Россияне пообещали Трампу помочь с переносом всех постов из старых соцсетей, а также верификацией аккаунта и набором новых подписчиков.

Российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ассоциации Владимира Зыкова.

«Мы хотим пригласить Вас завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Это крупнейшие европейские социальные сети, созданные самыми лучшими в мире российскими разработчиками. Также в качестве альтернативы можем предложить регистрацию в мессенджере Telegram или ICQ», - написали представители ассоциации в письме Трампу.

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Зыков также добавил, что ассоциация готова помочь Трампу с переносом всех постов из старых соцсетей, а также верификацией аккаунта и набором новых подписчиков.

Напомним, аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Причиной блокировки аккаунтов президента США стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко