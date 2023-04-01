Российские заключенные, брошенные на войну. завещают компенсацию за свою смерть ЧВК "Вагнера", говорит Осечкин.

В ЧВК "Вагнера" и других российских структурах действует схема, которая позволяет генералам наживаться на огромных потерях личного состава, рассказал правозащитник Владимир Осечкин в интервью Юлии Латыниной.

"Нас ужасают те потери, которые, в том числе, под Бахмутом идут. Но они никогда не ужасали ни Путина, ни Пригожин, ни тех кто вместе с ними. Потому что они-то понимают, что … чем больше там погибнет людей из числа россиян, тем больше кремлевские генералы на этом наживут черных кровавых денег", – говорит Осечкин.

Правозащитник напомнил, что десяткам тысяч заключенных из колоний, которых ЧВК "Вагнера" отправил на фронт, обещали компенсацию в случае смерти в размере 5 миллионов рублей. Вот только получать эти деньги часто некому, и они достаются самой ЧВК.

"Очень у многих, кого они забирали из колоний, колоний строгого режима, особого режима – шел второй, третий срок. Нет самых близких родственников, у многих родителей уже нет. Им самим там по 40, 50, 60 лет. Жены очень многих оставили, у них просто нет наследников. И многие из них пишут: "В случае моей гибели денежные средства чтобы остались компании "Вагнер", – рассказывает правозащитник.

Он также отмечает, что "вагнеровцам" подсовывают документы, которые они подписывают не глядя, и впоследствии их подписи очень легко подделать в случае необходимости. Правозащитник уверен, что когда будет проведено полноценное расследование в отношении ЧВКК "Вагнера", подразделений, которые все это курировали по линии ФСИН и ФСБ, "будет вскрыта чудовищная фальсификация, хищения на этой теме".

"Очень многие сейчас не получают денежных из средств числа родственников. Потому что одним говорят: "Он завещал это там не вам, официальной жене, а какой-то своей любовнице". Или там: "Вы с ним развелись, он еще кому-то...". Там дыра есть между тем, что из бюджета России выделяется по различным статьям. … Есть одна сумма, которая выплачивается, уходит на выплаты, и та сумма, которая реально доходит до получателей – она гораздо меньше", – добавляет Осечкин.

Сколько платят российским военным

Один из способов заманить на войну против Украины как можно больше россиян, которым пользовалась российская власть – обещание выплат, который в разы превышает среднюю зарплату.

Глава российского "Союз комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова в комментарии СМИ говорила, что по состоянию на марта и контрактникам, и мобилизованным, и добровольцам должны платить от 195 тысяч рублей ежемесячно. Схожие суммы называли попавшие в украинский плен "вагнеровцы". Они рассказывали, что им обещали по 100 тысяч рублей в процессе обучения и по 200 за участие в боевых действиях. В то же время они жаловались, что оформление выплат происходит родственникам или доверенным лицам по сложной схеме, а сами деньги впоследствии не попадают на счета.

В течение всего 2023 года в российских регионах жалуются на задержку денежных выплат российским военнослужащим. Не получают зарплаты и добровольцы, и "мобики", и контрактники.

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